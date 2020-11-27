steam每日特惠：为了吾王什么时候史低

2020-11-27 17:52:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天有一款在线合作Rogue游戏《为了吾王（For The King）》在steam上进行促销活动，原价70元，现优惠价仅售28元，特价促销截止至11月25日。能够联机的rogue游戏。

《For The King》是一款在线合作的回合制游戏，玩家可以和小伙伴一起联机来对抗敌人，并且游戏带有Rogue成分，各种装备都是随机获得，战斗通过摇骰子来进行拼点，不过如果要单人游戏的话得一个人操作三名角色，有点吃力。

游戏名称：为了吾王/For The King

游戏原价：70元

游戏售价：28元

活动时间：11月25号结束

目前《为了吾王》特惠售价为28元，原价70，为历史最低价。11166篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至11月25日。

网友评价：

啊，我大意了啊，没有闪。他的攻击给我眼，啊，右眼蹭了一下。但没关系啊，他也说，他截图也说了，两回合多以后，当时被麻痹了，捂着眼，我说婷婷。然后两回合，两回合多以后，我就死了。我说小伙子你不讲概率，你不懂，他说学者老师对不起对不起，我不懂规矩。

他说他是乱判定的，他可不是乱判定的啊，上buff、攻击、偷钱，全是完美。后来他说他在欧洲学过三四年法术，看来是有备而来。

这两个年轻人不讲概率，来，骗，来，伏击，我六十九岁的老学者，这好吗? 这不好。我劝，这位年轻人耗子尾汁，好好反思，以后不要再犯这样的聪明，小错误啊，欧尔顿要以科学为贵，要讲概率，不要搞，欧洲血统，谢谢朋友们。

小编点评：

人越多越沙雕，全程欢声笑语，非常适合和朋友一起玩。

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