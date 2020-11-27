steam每日特惠：漫威复仇者联盟什么时候史低

2020-11-27 17:51:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一款超级英雄动作游戏《漫威复仇者联盟》在Steam平台开启了特价促销活动，原价299，现仅售149元，特价促销截止至11月26日。超级英雄题材动作游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。

集结地球上最强大的英雄，拥抱你的力量，实现你的超级英雄梦。

游戏名称：漫威复仇者联盟/Marvel's Avengers

游戏原价：299元

游戏售价：149元

活动时间：11月26号结束

《漫威复仇者联盟》优惠现售149元，原价299，历史最低价。10103篇测评中64%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至11月26日。

网友评价：

说实话就算是漫威铁粉也要谨慎购买。这款游戏前期是惊艳，尤其是开场时的金门大桥那一段的长镜头十分有感觉但也就这样了后面几乎不很难在看到这样的大场面。然后就是游戏性肝就完了有什么好说的。SE真的不知道在干嘛这么大的ip也能做成这样真的是醉了。

小编点评：

除非你是漫威铁粉，不然千万不要买 打折都不要买。 各种迷之BUG 各种报错 各种闪退。 真的心态都要玩崩。

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