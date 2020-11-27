steam每日特惠：捣蛋鹅什么时候史低

今天，一款欢乐独立游戏《捣蛋鹅》在Steam平台开启了特价促销，原价70，现仅售52元，特价促销截止至12月2日。白色恶魔来了！下面就来看看这款游戏的折扣详情。
今天村里天气真不错，而你是一只可怕的鹅。
游戏名称：捣蛋鹅/Untitled Goose Game
游戏原价：70元
游戏售价：52元
活动时间：12月2号结束
《捣蛋鹅》优惠现售52元，原价70，历史最低价。1796篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月2日。
网友评价：
大鹅大鹅，我是大鹅，所到之处，血流成河。
小编点评：
鹅霸
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