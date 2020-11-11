育碧喜加一！《刺客信条：英灵殿》武器皎月领取地址！

育碧的次世代刺客信条《刺客信条：英灵殿》已经可以正式开玩了，玩家在进行游戏的时候，育碧也送出了一份福利，可以免费领取一把在游戏中的武器皎月，下面就是这把武器的免费领取地址。
奖励介绍：
这把哥特兰战斧的斧刃经过打孔，拿在手中更这把哥特兰战斧的斧刃经过打孔，拿在手中更加轻便。等你毫不费力地在战场上酣战数个小时之后，自然会感受到它的出众之处。
Uplay领取地址：https://www.ubisoft.com.cn/forward/acv
领取方法：
玩家使用微信打开上述页面，随后点击领券即可获得这把武器的激活码，然后去育碧商城激活即可。
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