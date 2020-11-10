steam每日特惠：命运石之门什么时候史低

2020-11-11 16:46:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款剧情丰富RPG游戏《命运石之门》在Steam上特价促销，原价90元，现优惠价仅售36元，特价促销截止至11月17日。支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。

由5pb.和nitroplus共同开发的《STEINS;GATE》曾被Famitsu杂志授予年度优秀游戏奖项，并在Famitsu读者调查中被评为最煽情的“催泪游戏”。如此扣人心弦的视觉小说游戏，现已被改编为漫画、动画及剧场版等。

游戏名称：命运石之门/STEINS;GATE

游戏原价：90元

游戏售价：36元

活动时间：11月17号结束

《命运石之门》优惠现售36元，原价90，历史最低价。8373篇测评中97%好评率，好评好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至11月17日。

网友评价：

鬼才游戏，让对二次元不感冒的人也玩得很尽心。同时游戏的架构设定基本符合科学，多结局选项也出乎意料，看来要花点时间多推进几遍了。

小编点评：

“相对论，既是十分浪漫的......又是十分伤感的理论啊。"

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