steam每日特惠：圣女战旗什么时候史低

2020-11-11 16:46:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款剧情丰富SRPG游戏《圣女战旗》在Steam上特价促销，原价68元，现优惠价仅售47元，特价促销截止至11月16日。它所提供的并不只有「大而美」，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《圣女战旗 Banner of the Maid》是一款以法国大革命时代为背景的策略战棋游戏。玩家将扮演因特殊的才能而改变了命运的少女波利娜•波拿巴，率领军队突破重重难关，在沙龙的美酒和战场的硝烟中，体验那段峥嵘岁月的别样故事。

游戏名称：圣女战旗/Banner of the Maid

游戏原价：68元

游戏售价：47元

活动时间：11月16号结束

《圣女战旗》优惠现售47元，原价68，历史最低价。3368篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月16日。

网友评价：

我只能说给好评的最大原因就在这句话里的其中一个字上面了

小编点评：

讲道理，国产用心做，还是能做好的，十分推荐

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