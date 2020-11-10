Steam喜加一！Tiny World在哪免费领取？

2020-11-10 15:29:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上目前有一款RPG游戏《Tiny World》由付费转为免费模式，游戏原价26元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Tiny World》是一款RPG类游戏，原价26元，现转为FOD免费模式。

领取地址：点击进入

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

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