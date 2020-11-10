steam每日特惠：旁观者什么时候史低

2020-11-10 15:27:58 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款反乌托邦游戏《旁观者》在Steam上特价促销，原价36元，现优惠价仅售5元，特价促销截止至11月12日。支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。

你是一名在极权社会中被政府安插的楼管。你必须监视你的租户，偷听他们的对话，并向你的上级报告他们！最重要的是，你必须还要向当局报告会密谋颠覆政府的任何人。

游戏名称：旁观者/Beholder

游戏原价：36元

游戏售价：5元

活动时间：11月12号结束

《旁观者》优惠现售5元，原价36，历史最低价。12820篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月12日。

网友评价：

反对集权，反对独裁，反对压迫，民主自由万岁！

小编点评：

很真实的反乌托邦模拟器，老大哥就是俺！

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