steam每日特惠：三国志14什么时候史低

2020-11-10 10:16:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款经典大战略游戏《三国志14》在Steam上特价促销，原价349元，现优惠价仅售244元，特价促销截止至11月13日。现已支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。

本作将广大的中华大地以整张写实的地图进行表现，精美的CG表现出各地截然不同的地理地貌。宏大的地图上分布46个都市与约340个地区。

游戏名称：三国志14/ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV

游戏原价：349元

游戏售价：244元

活动时间：11月13号结束

《三国志14》优惠现售244元，原价349，历史最低价。6937篇测评中56%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至11月13日。

网友评价：

游戏是好游戏，历代我最喜欢的就是9了，14和9算是比较像的了，很喜欢，但是不推荐，因为价格实在是太高了，不值这个价格，150左右卖我肯定好评，三百多，呵呵

小编点评：

等15出了你就不是最差的三国了。

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