steam每日特惠：三国志14什么时候史低

今天一款经典大战略游戏《三国志14》在Steam上特价促销,原价349元,现优惠价仅售244元,特价促销截止至11月13日。现已支持中文,下面就来看一下这次折扣详情吧。

本作将广大的中华大地以整张写实的地图进行表现,精美的CG表现出各地截然不同的地理地貌。宏大的地图上分布46个都市与约340个地区。

游戏名称:三国志14/ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV

游戏原价:349元

游戏售价:244元

活动时间:11月13号结束

《三国志14》优惠现售244元,原价349,历史最低价。6937篇测评中56%好评率,褒贬不一。支持简体中文,特惠活动截止至11月13日。

网友评价:

游戏是好游戏,历代我最喜欢的就是9了,14和9算是比较像的了,很喜欢,但是不推荐,因为价格实在是太高了,不值这个价格,150左右卖我肯定好评,三百多,呵呵

小编点评:

等15出了你就不是最差的三国了。

