方块喜加一！《轩辕剑：汉之云》再次免费领取！

2020-11-09 09:35:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，目前在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款经典RPG游戏《轩辕剑：汉之云》，之前开放过免费领取，现在再次免费，白送的游戏不拿白不拿，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《轩辕剑外传：汉之云》是大宇资讯旗下经典单机角色扮演游戏《轩辕剑》系列的第九部作品。游戏背景设定在玩家熟悉的三国时代，为《轩辕剑伍》三部曲中的第二部，剧情时间顺序为三部曲的中篇。

领取地址

《武侠乂》：点击进入

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。

本站下载

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。