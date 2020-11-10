91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

itch.io喜加一！《The Werebed》免费领取地址

2020-11-11 16:46:04来源：91单机游戏编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款恐怖游戏《The Werebed》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

itch.io喜加一！《The Werebed》免费领取地址

《The Werebed》是一款恐怖类游戏，玩家在一个废弃庄园中进行探索，原价1美元。

领取地址：https://whitewatt.itch.io/the-werebed

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

itch.io喜加一！《The Werebed》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

精彩推荐

推荐阅读

方块喜加一！《武侠乂》又㕛叒免费领取！

方块喜加一！《武侠乂》又㕛叒免费领取！

我可以不玩，但我不能没有，目前在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款动作游戏《武侠乂》，之前开放过免费领取，现在又再次开放了，反正多多益善，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《武侠乂》通过动作捕捉、真实环境模拟等方式打造了一个逼真、硬派的中国传统武林，本次预约为“马踏江湖”篇，明代江湖

2020-11-10|0

Steam喜加一！Debtor在哪免费领取？

Steam喜加一！Debtor在哪免费领取？

白嫖使我快乐，玩家可以前往gamehag来免费领取《Debtor》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Debtor》是一款动作冒险类游戏，玩家要前去收回所有的债务，原价12元。领取地址：点击进入玩家首先前往

2020-11-10|0

Steam喜加一！Tiny World在哪免费领取？

Steam喜加一！Tiny World在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上目前有一款RPG游戏《TinyWorld》由付费转为免费模式，游戏原价26元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《TinyWorld》是一款RPG类游戏，原价26元，现转为FOD免费模式。领取地址：点击进入玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后

2020-11-10|0

steam每日特惠：新弹丸论破V3什么时候史低

steam每日特惠：新弹丸论破V3什么时候史低

今天一款剧情丰富推理游戏《新弹丸论破V3》在Steam上特价促销，原价200元，现优惠价仅售68元，特价促销截止至11月17日。支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。《枪弹辩驳》开启全新篇章！《新枪弹辩驳V3大家自相残杀的新学期》简介游戏名称：新弹丸论破V3/DanganronpaV3:Killi

2020-11-10|0

Steam喜加一！Disco Destruction在哪免费领取？

Steam喜加一！Disco Destruction在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上目前有一款休闲模拟游戏《DiscoDestruction》由付费转为免费模式，游戏原价22元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《DiscoDestruction》是一款休闲模拟类游戏，原价22元，现转为FOD免费模式。领取地址：点击进入玩家首先

2020-11-10|0

Steam喜加一！Block Arena在哪免费领取？

Steam喜加一！Block Arena在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上目前有一款多人平台游戏《BlockArena》由付费转为免费模式，游戏原价22元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《BlockArena》是一款多人平台类游戏，原价22元，现转为FOD免费模式。领取地址：点击进入玩家首先要登陆自己的Steam账

2020-11-10|0

steam每日特惠：旁观者什么时候史低

steam每日特惠：旁观者什么时候史低

今天一款反乌托邦游戏《旁观者》在Steam上特价促销，原价36元，现优惠价仅售5元，特价促销截止至11月12日。支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。你是一名在极权社会中被政府安插的楼管。你必须监视你的租户，偷听他们的对话，并向你的上级报告他们！最重要的是，你必须还要向当局报告会密谋颠覆政府的任何

2020-11-10|0

steam每日特惠：终结者：反抗军什么时候史低

steam每日特惠：终结者：反抗军什么时候史低

今天一款超经典JRPG游戏《最终幻想4》在Steam上特价促销，原价139元，现优惠价仅售83元，特价促销截止至11月16日。现已支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。体验那些最终导致人类命运之战的事件。《Terminator:Resistance》是一部背景设定在《终结者》前两部电影里的“未来战

2020-11-10|0

steam每日特惠：三国志14什么时候史低

steam每日特惠：三国志14什么时候史低

今天一款经典大战略游戏《三国志14》在Steam上特价促销，原价349元，现优惠价仅售244元，特价促销截止至11月13日。现已支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。本作将广大的中华大地以整张写实的地图进行表现，精美的CG表现出各地截然不同的地理地貌。宏大的地图上分布46个都市与约340个地区。游

2020-11-10|0

方块喜加一！《轩辕剑：汉之云》再次免费领取！

方块喜加一！《轩辕剑：汉之云》再次免费领取！

我可以不玩，但我不能没有，目前在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款经典RPG游戏《轩辕剑：汉之云》，之前开放过免费领取，现在再次免费，白送的游戏不拿白不拿，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《轩辕剑外传：汉之云》是大宇资讯旗下经典单机角色扮演游戏《轩辕剑》系列的第九部作品。游戏背景设

2020-11-09|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：2200895081@qq.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号