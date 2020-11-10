itch.io喜加一！《The Werebed》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款恐怖游戏《The Werebed》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《The Werebed》是一款恐怖类游戏，玩家在一个废弃庄园中进行探索，原价1美元。
领取地址：https://whitewatt.itch.io/the-werebed
玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。
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