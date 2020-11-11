itch.io喜加一！《The Lost World》免费领取地址

2020-11-11 16:45:18 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款模拟建造类游戏《The Lost World》开启免费领取的活动，游戏原价10美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《The Lost World》是一款模拟建造类游戏，玩家将在一个奇怪的世界中生存，原价10美元。

领取地址：https://the-lost-world.itch.io/the-lost-world

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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