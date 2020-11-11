steam每日特惠：最终幻想4什么时候史低

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《FINAL FANTASY IV》作为《FINAL FANTASY》系列的第4个作品，发售于1991年。个性鲜明的登场人物和戏剧性的剧情发展令其在玩家中享有极高的人气，至今已移植至多个平台。
游戏名称：最终幻想4/FINAL FANTASY IV
游戏原价：114元
游戏售价：57元
活动时间：11月9号结束
《最终幻想4》优惠现售57元，原价114，历史最低价。1290篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月9日。
网友评价：
我劝，这位SE耗子萎汁，好好反思，以后要多搞这样的操作。日式RPG要以和为贵，要会讲中文，不要搞锁区，谢谢朋友们
小编点评：
不用想，FF4，直接买
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