Epic喜加一！《圣书物语》免费领取地址

2020-11-11 16:41:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜，Epic商城将在下周免费赠送一款游戏《圣书物语》（The Textorcist: The Story of Ray Bibbia），免费领取时间为11月13日至11月20日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《圣书物语》是会让玩家成为一个驱魔师进行战斗的游戏。在游戏里玩家需要用方向键控制自己角色，在躲避子弹的同时，攻击敌人，游戏中玩家需要在不同的城市里进行冒险。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

最近Epic赠送的游戏可能会有一些变动，到了下周可能会有变化。《圣书物语》将在11月13日0点正式开启免费领取活动，截止11月20日0点。

本站下载：

>>>《圣书物语》

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