steam每日特惠：逃出生天什么时候史低

今天一款反乌托邦游戏《旁观者》在Steam上特价促销，原价36元，现优惠价仅售5元，特价促销截止至11月12日。支持中文，下面就来看一下这次折扣详情吧。你是一名在极权社会中被政府安插的楼管。你必须监视你的租户，偷听他们的对话，并向你的上级报告他们！最重要的是，你必须还要向当局报告会密谋颠覆政府的任何

2020-11-10 | 0