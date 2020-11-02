steam每日特惠：黑帝斯什么时候史低

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Hades 是一款高自由度砍杀型地下城游戏，融合了 Supergiant 众多经典作品的传统特色，其中包括战斗节奏较快的《Bastion》、游戏环境丰富多彩，细节深入的《Transistor》以及随着游戏人物推进，故事情节跌宕起伏的《Pyre》。
游戏名称：黑帝斯/Hades
游戏原价：80元
游戏售价：64元
活动时间：11月6号结束
目前《黑帝斯》特惠售价为64元，原价80，为历史最低价。47541篇测评中有98%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至11月6日。
网友评价：
国产三剑真得好好看好好学，讲道理，黑帝斯这个游戏里的技术层面的东西绝对都是国内的技术人员能够解决的，开发经费也绝不是3A大作级别的，然后为啥你们就做不出这种META分九十几分的作品呢？
小编点评：
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