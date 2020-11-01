微软喜加一！《2D Neon Cube》免费领取地址

2020-11-02 17:41:54 来源：91单机游戏 编辑：admin

近日，在windows自带微软商店上今天有一款平台冒险类游戏《2D Neon Cube》开启了免费领取的活动，原价35元，免费领取截止11月1日，下面小编就为大家带来《2D Neon Cube》的免费领取地址。

《2D Neon Cube》是一款平台跳跃冒险游戏，玩家要突破重重障碍达到终点，原价35元，免费领取截止11月1日。

领取地址：点击此处

领取方法：

玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。

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