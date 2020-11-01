微软喜加一！《Bunny Minesweeper Solo》免费领取地址

近日，在windows自带微软商店上今天有一款策略趣味类游戏《Bunny Minesweeper Solo》开启了免费领取的活动，原价21元，免费领取截止11月1日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《Bunny Minesweeper Solo》是一款策略趣味游戏，原价21元，免费领取截止11月1日。
领取地址：点击此处
领取方法：
玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。
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