steam万圣特卖：《毁灭战士：永恒》今日史低99元

2020-11-01 19:28:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

万圣节到了，射击游戏《毁灭战士：永恒》目前正在Steam开启万圣特卖，原价199，现仅售99元，特价促销截止至11月10日。真实爽游，下面就来看一下这款游戏的折扣详情

地狱军团入侵了人世间，在恢弘的单人剧情模式中扮演毁灭战士，在各个次元歼灭恶魔，制止人类最终的毁灭。 它们唯一所惧怕的……就是你。

游戏名称：毁灭战士：永恒/DOOM Eternal

游戏原价：199元

游戏售价：99元

活动时间：11月3号结束

《毁灭战士：永恒》优惠现售99元，原价199，平历史最低价。69306篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月3日。

网友评价：

别的游戏的评测：画面优秀，音乐好听，操作手感好，剧情耐人寻味

DOOM的评测：你瞅瞅你班恶魔像什么样子，看我把你们跟你们马一起杀了

小编点评：

我但凡在多一颗心脏，都不能被找路给气死。

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