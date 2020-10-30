steam万圣特卖：《生化危机2：重制版》今日新史低87元

2020-11-01 19:27:06 来源：91单机游戏 编辑：admin

万圣节到了，经典恐怖重制游戏《生化危机2：重制版》目前正在Steam开启万圣特卖，原价219，现仅售87元，特价促销截止至11月3日。冷饭真香，下面就来看一下这款游戏的折扣详情

一切都凌驾于玩家的想像之上。 一场生化灾难於1998年9月袭击了浣熊市，从残害幸存者的丧尸地狱中生还吧。 无尽的刺激、引人入胜的故事和无法想像的恐怖正在等候你。 见证系列首屈一指的杰作──《Resident Evil 2》的重生吧。 別被这场惨剧吞噬。

游戏名称：生化危机2：重制版/Resident Evil 2

游戏原价：219元

游戏售价：87元

活动时间：11月3号结束

《生化危机2：重制版》优惠现售87元，原价219，,历史最低价。48506篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至11月3日。

网友评价：

热情好客的浣熊市市民也招架不住李昂的火箭筒和克莱尔的机关枪

小编点评：

炒冷饭，但更像是一部新游戏

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