Epic喜加二！《布莱尔女巫》《捉鬼敢死队》免费领取地址

2020-10-30 17:08:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送两款游戏，这次是《布莱尔女巫》（Blair Witch）《捉鬼敢死队》（Ghostbusters）这两款游戏，免费领取时间为10月22日至10月29日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《布莱尔女巫》讲述了在1996年，一个男孩在马里兰州柏莱克镇的布莱克山森林神秘失踪。你将扮演背负着心灵创伤的前警官Ellis，参与搜寻。谁知一次看似普通的搜索，转瞬间成了一场无尽的梦魇。你将被迫正视内心深处的恐惧，并遭遇徘徊在丛林中的那位神秘而恐怖的布莱尔女巫……

《捉鬼敢死队》根据同名电影改编的动作冒险游戏，本作是一款四人合作游戏，采用上帝视角。四名玩家需要联手合作，制伏肆虐在城市中的各种鬼怪。由于本作电影中的主角全部为女性角色，所以不同于前作游戏，在本作中，玩家可以选择女性角色进行游戏。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《万圣节大作战2》《层层恐惧2》将在10月29日晚上11点正式开启免费领取活动，截止11月5日晚上11点。

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