Epic喜加一！《战争游戏：红龙》免费领取地址

喜加一人人喜，Epic商城将在下周免费赠送一款游戏《战争游戏：红龙》（Wargame: Red Dragon），免费领取时间为11月5日至11月12日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！
游戏介绍：
《战争游戏：红龙》（Wargame Red Dragon）由Eugen Systems工作室开发，作为《战争游戏》系列最新正统续作，仍会继续保持本系列成功的游戏机制，但在该作中战争的主体已经从从欧洲转移到了亚洲。
Epic领取地址：点击此处
领取方法：
经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《战争游戏：红龙》将在11月5日晚上11点正式开启免费领取活动，截止11月12日晚上11点。
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