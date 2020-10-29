10月Epic喜加一大全 开局一个号游戏全靠领

2020-10-30 17:09:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic赠送的游戏质量就目前来看是要高于Steam的一些4399小游戏的，基本都是一些精品单机，就这方面是完爆了Steam的。并且在送游戏的同时还会顺便背刺一波Steam，为了防止大家错过这个背刺，所以小编就为大家整理10月Epic免费赠送的名单。

本月推荐领取游戏：

失忆症：猪猡的机器

时间设定在1899年，富有的实业家Oswald Mandus结束了他劫难重重的墨西哥旅程，回到了他的家乡，然而悲剧却刚刚开始。发高烧的Mandus，梦中被一个黑暗机器所惊醒，他躺在船上渐渐恢复了意识，也不知道他沉睡了多长时间。然而当他抬起脚走动时，却感受到正在他的脚下一个引擎嗡嗡作响，梦想中的机器照进了现实。

层层恐惧2

这是Bloober Team开发的一款恐怖冒险游戏，是层层恐惧的续作，该作延续之前的恐怖风格，画面，音乐剧情无不烘托除了其恐怖的氛围，玩家弄清一位神秘的好莱坞演员所饰演的角色的真实性。

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