10月Epic喜加一大全 开局一个号游戏全靠领

Epic赠送的游戏质量就目前来看是要高于Steam的一些4399小游戏的，基本都是一些精品单机，就这方面是完爆了Steam的。并且在送游戏的同时还会顺便背刺一波Steam，为了防止大家错过这个背刺，所以小编就为大家整理10月Epic免费赠送的名单。
本月推荐领取游戏：
时间设定在1899年，富有的实业家Oswald Mandus结束了他劫难重重的墨西哥旅程，回到了他的家乡，然而悲剧却刚刚开始。发高烧的Mandus，梦中被一个黑暗机器所惊醒，他躺在船上渐渐恢复了意识，也不知道他沉睡了多长时间。然而当他抬起脚走动时，却感受到正在他的脚下一个引擎嗡嗡作响，梦想中的机器照进了现实。
层层恐惧2
这是Bloober Team开发的一款恐怖冒险游戏，是层层恐惧的续作，该作延续之前的恐怖风格，画面，音乐剧情无不烘托除了其恐怖的氛围，玩家弄清一位神秘的好莱坞演员所饰演的角色的真实性。
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我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往gamehag来免费领取《Brodefence》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Brodefence》是一款横版射击游戏，玩家扮演猛男防卫队来击退这些变异生物。领取
我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往Keyhub来免费领取《LIFESPAWN》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《LIFESPAWN》是一款像素冒险游戏，Steam平台这款游戏目前售价为6元。领取地址：
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喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款竞速类游戏《RumbleBubble》开启免费领取的活动，游戏原价1欧元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《RumbleBubble》是一款竞速类游戏，玩家操控一个泡泡，避开障碍，前往终点，原价1欧元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登陆你
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喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款FPS类游戏《PostContact》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，游戏的画面很不错，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《PostContact》是一款FPS类游戏，建模很精细，画面很不错，原价1美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登
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喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款地牢类游戏《UnbridledDungeon》开启免费领取的活动，游戏原价20美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《UnbridledDungeon》是一款地牢类游戏，原汁原味的地牢探险，原价20美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登陆