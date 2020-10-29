11月Epic喜加一大全 小孩子才做选择题

2020-10-30 17:10:16 来源：91单机游戏 编辑：admin

近期Steam平台送的都是一些4399小游戏，甚至都没有什么领取的欲望，而大哥Epic就不一样了，基本都是一些精品单机，就这方面是完爆了Steam的。下面小编就为大家整理了Epic在11月免费赠送的游戏名单，方便大家领取。

本月推荐领取游戏：

布莱尔女巫

《布莱尔女巫》讲述了在1996年，一个男孩在马里兰州柏莱克镇的布莱克山森林神秘失踪。你将扮演背负着心灵创伤的前警官Ellis，参与搜寻。谁知一次看似普通的搜索，转瞬间成了一场无尽的梦魇。你将被迫正视内心深处的恐惧，并遭遇徘徊在丛林中的那位神秘而恐怖的布莱尔女巫……

捉鬼敢死队

《捉鬼敢死队》根据同名电影改编的动作冒险游戏，本作是一款四人合作游戏，采用上帝视角。四名玩家需要联手合作，制伏肆虐在城市中的各种鬼怪。由于本作电影中的主角全部为女性角色，所以不同于前作游戏，在本作中，玩家可以选择女性角色进行游戏。

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