11月Epic喜加一大全 小孩子才做选择题

近期Steam平台送的都是一些4399小游戏，甚至都没有什么领取的欲望，而大哥Epic就不一样了，基本都是一些精品单机，就这方面是完爆了Steam的。下面小编就为大家整理了Epic在11月免费赠送的游戏名单，方便大家领取。
本月推荐领取游戏：
布莱尔女巫
《布莱尔女巫》讲述了在1996年，一个男孩在马里兰州柏莱克镇的布莱克山森林神秘失踪。你将扮演背负着心灵创伤的前警官Ellis，参与搜寻。谁知一次看似普通的搜索，转瞬间成了一场无尽的梦魇。你将被迫正视内心深处的恐惧，并遭遇徘徊在丛林中的那位神秘而恐怖的布莱尔女巫……
捉鬼敢死队
《捉鬼敢死队》根据同名电影改编的动作冒险游戏，本作是一款四人合作游戏，采用上帝视角。四名玩家需要联手合作，制伏肆虐在城市中的各种鬼怪。由于本作电影中的主角全部为女性角色，所以不同于前作游戏，在本作中，玩家可以选择女性角色进行游戏。
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我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往gamehag来免费领取《CEdges》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《CEdges》是一款平台跳跃游戏，根据你正在跳跃的平台改变角色的颜色。Steam平台目前已经
我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往gamehag来免费领取《Brodefence》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Brodefence》是一款横版射击游戏，玩家扮演猛男防卫队来击退这些变异生物。领取
我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往Keyhub来免费领取《LIFESPAWN》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《LIFESPAWN》是一款像素冒险游戏，Steam平台这款游戏目前售价为6元。领取地址：
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款方块解谜冒险类游戏《SNAPto》开启免费领取的活动，游戏原价4美元，游戏的画面很不错，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《SNAPto》是一款方块解谜冒险类游戏，方块画面不错，游戏可玩性也挺强，原价4美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款竞速类游戏《RumbleBubble》开启免费领取的活动，游戏原价1欧元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《RumbleBubble》是一款竞速类游戏，玩家操控一个泡泡，避开障碍，前往终点，原价1欧元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登陆你
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款模拟建造类游戏《Towngrid》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Towngrid》是一款模拟建造类游戏，原价1美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款FPS类游戏《PostContact》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，游戏的画面很不错，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《PostContact》是一款FPS类游戏，建模很精细，画面很不错，原价1美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登
近日，在windows自带微软商店上今天有一款桌游类游戏《魔术棋》开启了免费领取的活动，截止10月30日，下面小编就为大家带来《魔术棋》的免费领取地址。这个神奇的游戏将教你如何下棋。快速思考并立即解决数学问题！点击一个棋子移动。攻击对手的棋子以击败国王。成为国际象棋大师！领取地址：点击此处领取方法：
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款平台冒险类游戏《AdventureOfMak》开启免费领取的活动，游戏原价1.14美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《AdventureOfMak》是一款平台冒险类游戏，为了寻找晚餐而踏上了旅途，原价1.14美元。领取地址：点击此处玩家进入领
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款地牢类游戏《UnbridledDungeon》开启免费领取的活动，游戏原价20美元，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《UnbridledDungeon》是一款地牢类游戏，原汁原味的地牢探险，原价20美元。领取地址：点击此处玩家进入领取页面后，登陆