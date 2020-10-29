steam万圣特卖：《死亡搁浅》今日新史低208元

2020-10-30 17:10:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款大师级模拟游戏《死亡搁浅》在Steam平台上进行万圣节特卖活动，原价298元，现优惠价仅售208元，特价促销截止至11月3日。连接世界，传递善意，下面就来看看这次折扣详情吧。

传奇游戏制作人小岛秀夫带来颠覆传统游戏题材的全新体验。 山姆·布里吉斯必须勇敢直面因死亡搁浅而面目全非的世界。 手握残存的希望碎片，踏上征途，逐步重建已分崩离析的世界。

游戏名称：死亡搁浅/DEATH STRANDING

游戏原价：298元

游戏售价：208元

活动时间：11月3号结束

目前《死亡搁浅》特惠售价为208元，原价298，为历史最低价。17269篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至11月3日。

网友评价：

在高强度完成细腻画面的同时，小岛秀夫也诠释了游戏制作者的艺术性，从一望无际的平原到崎岖坎坷的丘陵，从茫茫寂寥的雪原到残垣断壁的都市，再到部分断章中的战场，硝烟弥漫枪林弹雨的大场面，还有CG镜头的运用、布景和光影，每一分每一秒，这款游戏都能带给玩家视觉上的享受。

小编点评：

小岛秀夫，永远的神。

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