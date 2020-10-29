steam万圣特卖：《只狼：影逝二度 年度版》今日史低174元

2020-10-30 17:10:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一款魂类动作游戏《只狼：影逝二度》进行万圣特卖促销，原价268元，现优惠价仅售174元，特价促销截止至11月3日。2019年TGA年度游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《只狼：影逝二度》是一款2019年发售的游戏，是魂类创始人宫崎英高的得力之作，2019 TGA年度游戏得主，犹豫就会败北梗出处。进入由打造了《黑暗之魂》系列的知名开发商FromSoftware倾力制作的全新冒险，用智慧和力量斩开复仇之路。 决死复仇，夺回荣誉，智杀强敌。

游戏名称：只狼：影逝二度/Sekiro: Shadows Die Twice

游戏原价：268元

游戏售价：174元

活动时间：11月3号结束

《只狼：影逝二度》优惠现售174元，原价268，平历史最低价。72468篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月3日。

网友评价：

当当当治

当危治

当当当治治

当治

当治治危死

回生治

当当治

死

小编点评：

WDNMD，我雷返你的雷返？

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