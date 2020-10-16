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Steam喜加一！LIFESPAWN在哪免费领取？

2020-10-29 17:58:23来源：91单机游戏编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往Keyhub来免费领取《LIFESPAWN》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

steam喜加一！《LIFESPAWN》免费领取地址

《LIFESPAWN》是一款像素冒险游戏，Steam平台这款游戏目前售价为6元。

领取地址：点击此处

玩家首先前往领取地址，随后注册gamehag账号，并且用Steam或者FB账号绑定。之后前去完成gamehag的一些关注任务，就可以获得这款游戏的激活码了。

任务做起来比较繁琐，而且需要科学上网，因为需要用到谷歌和推特。不过跟着提示的话还是比较容易完成的，无非就是转发一下推特这种。

steam喜加一！《LIFESPAWN》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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