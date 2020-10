indiegala喜加一！《Secrets of Magic: The Book of Spells》免费领取地址

2020-10-29 17:55:04 来源:91单机游戏 编辑:admin

近日在一家indiegala平台可以免费领取一款休闲游戏《Secrets of Magic: The Book of Spells》,万圣节风格游戏,玩家免费领取之后即可永久入库,下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。

万圣节风格的三消游戏,可爱不恐怖,Steam原价36元。

领取地址:点击此处

玩家进入到领取页面后,登陆自己的账号,然后点击领取即可获得这款游戏,并且一经领取永久入库,之后都可以随意游玩。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法,想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。