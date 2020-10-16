Steam喜加一！Starting The Game在哪免费领取？

2020-10-29 17:54:16 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，玩家可以前往gamehag来免费领取《Starting The Game》的激活码，并且到Steam平台上进行激活，只不过操作步骤有些繁琐，并且需要科学上网，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Starting The Game》讲述玩家是一个菜鸟玩家，刚开始使用电脑来进行下载游戏并且玩游戏的一个模拟游戏。

领取地址：点击此处

玩家首先前往领取地址，随后注册gamehag账号，并且用Steam或者FB账号绑定。之后前去完成gamehag的一些关注任务，就可以获得这款游戏的激活码了。

任务做起来比较繁琐，而且需要科学上网，因为需要用到谷歌和推特。不过跟着提示的话还是比较容易完成的，无非就是转发一下推特这种。

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