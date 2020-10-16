steam每日特惠：狙击精英4什么时候史低

今天一款狙击手游戏《狙击精英4》在Steam上进行特价促销，原价158元，现优惠价仅售23元，特价促销截止至10月24日，中规中矩的一款游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。
在史上最大也最先进的第二次世界大战射击游戏尽享无与伦比的自由狙击。在波澜壮阔的关卡中体验战术级别的第三人称战斗、游戏方式选择，以及史诗般的远程射击，从法西斯主义的魔掌中解放战争时期的意大利。
游戏名称：狙击精英4/Sniper Elite 4
游戏原价：158元
游戏售价：23元
活动时间：10月24号结束
《狙击精英4》优惠现售23元，原价158，平历史最低价。20528篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至10月24日。
网友评价：
首先我要说明，这个游戏确实是个好游戏，是一个为数不多的狙击精品游戏，但我这里要给个差评，就是多人游戏有些人素质实在是差爆了，团队竞技故意跳到对面一边疯狂击杀队友还给对面报点，这样就算了，结果还在公共频道上公然挑衅，说什么自己100多级了，你们才十几级的菜鸟。
小编点评：
推荐玩单人战役就好 多人模式体验极差
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