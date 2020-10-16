steam每日特惠：冰汽时代什么时候史低

2020-10-29 17:53:05 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天有一款城市营造游戏《冰汽时代》在Steam平台特价促销，原价99元，现优惠价仅售33元，特价促销截止至10月27日。这一切，真的值得吗，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《冰汽时代》是首款以社会生存为题材的游戏。作为世上最后一座城市的管理者，你必须对人民及里面的基础设施进行管理。你将会采取哪种决定来确保你的社会生存下去？当你被推到极限时，会采取什么策略？在此过程中，你将扮演什么角色？

游戏名称：冰汽时代/Frostpunk

游戏原价：99元

游戏售价：33元

活动时间：10月27号结束

目前《冰汽时代》特惠售价为33元，原价99，为历史最低价。45175篇测评中90%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至10月27日。

网友评价：

今天刁民和我必须死一个

小编点评：

这个游戏通过讨论社会与人性，讲述了一个史诗的故事，几个dlc也完整了游戏的剧情。

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