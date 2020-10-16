steam每日特惠：天外世界什么时候史低

2020-10-29 17:52:55 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天有一款开放世界动作扮演游戏《天外世界》在Steam平台特价促销，原价199元，现优惠价仅售99元，特价促销截止至11月6日。黑曜石最新力作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《The Outer Worlds》是一款荣获奖项的单人第一人称科幻RPG游戏，由Obsidian Entertainment和Private Division联手打造。当你探索一个太空殖民地时，你所选定的角色将决定这个玩家驱动的故事接下来将会如何展开。在这个殖民地的企业方程中，你是计划外的未知变量。

游戏名称：天外世界/The Outer Worlds

游戏原价：199元

游戏售价：99元

活动时间：11月6号结束

目前《天外世界》特惠售价为99元，原价199，为历史最低价。938篇测评中83%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至11月3日。

网友评价：

玩过老滚和辐射的我表示上手很容易，游戏性也很棒。唯一不爽的就是没有第三人称视角，捏了脸我自己游戏进行中却看不到，那捏来何用？建议加入第三人称视角，第一还是第三由由玩家选择。

小编点评：

独占一年，结束还能来Steam割一波韭菜，还能捞个特别好评，黑曜石真有你的。

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