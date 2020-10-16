steam每日特惠：伊拉图斯：死之主什么时候史低

2020-10-29 17:52:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天有一款独立回合制策略战斗游戏《伊拉图斯：死之主》在Steam平台特价促销，原价89元，现优惠价仅售53元，特价促销截止至10月30日。暗黑地牢精神续作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

Iratus:Lord of the Dead是一款回合制的类Rogue战术角色扮演游戏，以黑暗的幻想世界为背景。

游戏名称：伊拉图斯：死之主/Iratus: Lord of the Dead

游戏原价：89元

游戏售价：53元

活动时间：10月30号结束

目前《伊拉图斯：死之主》特惠售价为53元，原价89，为历史最低价。3575篇测评中85%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至10月30日。

网友评价：

适合玩过暗黑地牢的玩家，不只因为可以快速上手，更重要的在于可以很好地释放你玩dd时积累的压力（笑）。

小编点评：

水平很高的rogue游戏，各种要素很丰富，比黑暗地牢玩起来要畅快，画风也很舒服

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。