steam每日特惠：守墓人什么时候史低

2020-10-29 17:52:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款模拟经营游戏《守墓人》在Steam平台上进行特价促销，原价70元，现优惠价仅售23元，特价促销截止至10月30日。真实墓场物语，下面就来看看这次折扣详情吧。

《守墓人》(Graveyard Keeper) 是有史以来最不正经的中世纪墓地经营模拟游戏。建造和经营自己的墓地，并扩张到其他风险项目，同时寻找削减成本的捷径。使用你可以找到的所有资源。毕竟，这个的游戏的主题是资本精神，还有竭尽全力地经营蒸蒸日上的业务。这也是个爱情故事。

游戏名称：守墓人/Graveyard Keeper

游戏原价：70元

游戏售价：23元

活动时间：10月30号结束

目前《守墓人》特惠售价为23元，原价70，为历史最低价。12942篇测评中83%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至10月30日。

网友评价：

这个游戏告诉我们，过马路千万不要看手机。2B司机太多了，斑马线也是很危险的。

小编点评：

墓场物语，名不虚传。

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