微软喜加一Doctor And Surgery怎么免费领取地址

我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款冒险类游戏《Doctor And Surgery》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《Doctor And Surgery》的免费领取地址。
《Doctor And Surgery》是一款模拟类游戏，玩家要扮演外科医生来救治病人，原价88元
领取地址：点击进入
领取方法：
玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。
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