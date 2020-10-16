微软喜加一Aircraft Flight在哪里免费领取

2020-10-16 09:26:09 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款模拟游戏《Aircraft Flight》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《Emergency Robot》的免费领取地址。

《Aircraft Flight》是一款飞行模拟游戏，玩家要模拟飞行，原价164元

领取地址：点击进入

领取方法：

玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。

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