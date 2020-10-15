91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

Steam喜加一全面战争：幕府将军2在哪免费领取？

2020-10-16 09:25:17来源：91单机游戏编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，由于世嘉和givekey的活动，战争策略游戏《全面战争：幕府将军2》的“河越夜战”DLC现在可以免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。

steam喜加一！《全面战争：幕府将军2》DLC免费领取地址

历史上的河越夜战中，Hojo部族利用黑夜的掩护，对Uesugi, Ogigayatsu和Ashikaga部落发起了迅猛的攻击，历尽艰难终于取得了战争的胜利。

领取地址：点击进入

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后点击领取即可获得这款DLC，此DLC就会自动安装，需要拥有游戏本体才可领取DLC。游戏本体之前Steam免费赠送过。

steam喜加一！《全面战争：幕府将军2》DLC免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

精彩推荐

推荐阅读

Steam喜加一！Endless Zone在哪免费领取？

Steam喜加一！Endless Zone在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典翻新游戏《EndlessZone》可以免费领取，将于10月17日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。为了庆祝SEGA60周年，我们将自己最喜爱的机器人投入战场，以此向SEGA最受欢迎的主机游戏《

2020-10-15|0

Steam喜加一！Streets Of Kamurocho在哪免费领取？

Steam喜加一！Streets Of Kamurocho在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典翻新游戏《StreetsOfKamurocho》可以免费领取，将于10月18日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。东城会三代会长之死让东城会陷入混乱。暴力在街道上蔓延，只有桐生一马和真岛吾朗才能

2020-10-15|0

Steam喜加一！Golden Axed: A Cancelled Prototype在哪免费领取？

Steam喜加一！Golden Axed: A Cancelled Prototype在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典翻新游戏《GoldenAxed:ACancelledPrototype》可以免费领取，将于10月19日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。为了庆祝SEGA60周年，也为了向我们的支持者献上一份特

2020-10-15|0

steam每日特惠：火柴人亨利合集什么时候史低

steam每日特惠：火柴人亨利合集什么时候史低

今天在Steam有一款年货体育游戏《火柴人亨利合集》进行特价促销，原价50元，现优惠价仅售40元，特价促销截止至10月17日。童年回忆合集，下面就来看一下这次折扣详情吧。《火柴人亨利合集》一款动画电影形式的游戏，玩家可以在这款游戏中找到无数的童年回忆梗，非常值得体验。游戏名称：火柴人亨利合集/The

2020-10-15|0

steam每日特惠：刺客信条：大革命什么时候史低

steam每日特惠：刺客信条：大革命什么时候史低

今天一款开放世界潜行暗杀游戏《刺客信条：大革命》在Steam上特价促销，原价118元，现优惠价仅售22元，特价促销截止至10月21日。大师级别的潜行游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。《刺客信条：大革命》是一款于2014年发售的游戏，讲述那个时期法国历史上最黑暗的时期，法国大革命时期，玩家可以自由选

2020-10-15|0

itch.io喜加一！《EDEN SEED》免费领取地址

itch.io喜加一！《EDEN SEED》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《EDENSEED》开启免费领取的活动，游戏原价3.99美元，是一款正统的RPG类游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《EDENSEED》是RPG类游戏，RPG制作大师模板游戏，原价3.99美元，限免截止11月2号下午1点。领取地址：h

2020-10-14|0

itch.io喜加一！《Fuchsia: a Point-and-Click Adventure》免费领取地址

itch.io喜加一！《Fuchsia: a Point-and-Click Adventure》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《Fuchsia:aPoint-and-ClickAdventure》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，是一款鼠标点击类RPG，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Fuchsia:aPoint-and-ClickAdventure》是一款

2020-10-14|0

Steam喜加一！Monster Truck在哪免费领取？

Steam喜加一！Monster Truck在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，《怪物火车》开发商的新作《MonsterTruck》即将正式登陆Steam平台，而其DLC届时也将开放免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。本DLC为游戏的道具扩充包：MonsterTruckChampionshipPatriotPack，包含：P

2020-10-14|0

itch.io喜加一！《Retro Bricks Breaker》免费领取地址

itch.io喜加一！《Retro Bricks Breaker》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款经典休闲游戏《RetroBricksBreaker》开启免费领取的活动，游戏原价3.99美元，游戏类型可以算的上是最经典的那一类了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《RetroBricksBreaker》是休闲类型的游戏，游戏的玩法就是最经典的打

2020-10-14|0

itch.io喜加一！《Helmouth Halls》免费领取地址

itch.io喜加一！《Helmouth Halls》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《HelmouthHalls》开启免费领取的活动，游戏原价1英镑，要在5个人之中找出真正的凶手，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《HelmouthHalls》是RPG类游戏，游戏内容有点恐怖，玩家要在5个人中找出真正的凶手，原价1英镑，限

2020-10-14|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：2200895081@qq.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 辽ICP备17020247号-4 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号