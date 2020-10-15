Steam喜加一全面战争：幕府将军2在哪免费领取？

2020-10-16 09:25:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，由于世嘉和givekey的活动，战争策略游戏《全面战争：幕府将军2》的“河越夜战”DLC现在可以免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。

历史上的河越夜战中，Hojo部族利用黑夜的掩护，对Uesugi, Ogigayatsu和Ashikaga部落发起了迅猛的攻击，历尽艰难终于取得了战争的胜利。

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玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后点击领取即可获得这款DLC，此DLC就会自动安装，需要拥有游戏本体才可领取DLC。游戏本体之前Steam免费赠送过。

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