Steam喜加一梦精灵入梦在哪免费领取

2020-10-16 09:23:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam上的《梦精灵入梦》目前可以免费领取，玩家需要前往世嘉活动页面绑定Steam账号，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

世嘉经典平台冒险游戏，不过不能直接在Steam商店中免费领取，需要在世嘉活动页面领取。

领取地址：点击进入

玩家首先登陆世嘉的活动页面，然后输入邮箱选择继续，之后绑定自己的Steam账号，绑定完之后就会发现自己的Steam库中多了这款游戏，无截止时间，送完即止。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。