Steam喜加一Armor of Heroes在哪免费领取？

2020-10-16 09:22:57 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典游戏《Armor of Heroes》可以免费领取，将于10月16日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

勾起无限情怀的坦克大战，如今焕然一新！现可4人PVP离线合作游戏，还可破坏周围场景，更有9种游戏模式等精彩内容等你体验。

领取地址：点击进入

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

注意：免费领取截止10月20日。

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