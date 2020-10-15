Steam喜加一！Streets Of Kamurocho在哪免费领取？

2020-10-15 16:25:56 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典翻新游戏《Streets Of Kamurocho》可以免费领取，将于10月18日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

东城会三代会长之死让东城会陷入混乱。暴力在街道上蔓延，只有桐生一马和真岛吾朗才能终结流血冲突！

领取地址：https://store.steampowered.com/app/1368430/Streets_Of_Kamurocho/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

注意：将于10月18日开始领取，截止10月20日。

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