Steam喜加一！Golden Axed: A Cancelled Prototype在哪免费领取？

2020-10-15 16:25:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，为了庆祝世嘉60周年，在Steam平台上有一款经典翻新游戏《Golden Axed: A Cancelled Prototype》可以免费领取，将于10月19日正式开启免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

为了庆祝SEGA 60周年，也为了向我们的支持者献上一份特别的谢礼，SEGA决定公开《Golden Axe Reborn》的开发原型版本。该版本仅包含一个关卡，用于验证游戏概念，用业内的话来说就是“垂直切片”。我们开玩笑地把它叫做《Golden Axed》。

领取地址：https://store.steampowered.com/app/1368460/Golden_Axed_A_Cancelled_Prototype/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

注意：将于10月19日开始领取，截止10月20日。

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