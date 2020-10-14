itch.io喜加一！《EDEN SEED》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《EDEN SEED》开启免费领取的活动，游戏原价3.99美元，是一款正统的RPG类游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《EDEN SEED》是RPG类游戏，RPG制作大师模板游戏，原价3.99美元，限免截止11月2号下午1点。
领取地址：https://serif-games.itch.io/eden-seed
玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。
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