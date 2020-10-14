itch.io喜加一！《Fuchsia: a Point-and-Click Adventure》免费领取地址

2020-10-14 16:45:51 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《Fuchsia: a Point-and-Click Adventure》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，是一款鼠标点击类RPG，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Fuchsia: a Point-and-Click Adventure》是一款鼠标点击类的RPG游戏，游戏的画风偏向漫画风格，原价1美元，限免截止2021年1月1号下午2点。

领取地址：https://hambug-games.itch.io/fuchsia-game

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。