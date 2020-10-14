Steam喜加一！Monster Truck在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，《怪物火车》开发商的新作《Monster Truck》即将正式登陆Steam平台，而其DLC届时也将开放免费领取活动，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。
本DLC为游戏的道具扩充包：Monster Truck Championship Patriot Pack，包含：Patriot怪兽卡车；可让你轻松从人群中脱颖而出，并赢得众多比赛！Sergeant Chaos设计；旨在震慑竞争对手，并提高你的排名！
领取地址：https://store.steampowered.com/app/1357170/Monster_Truck_Championship_Patriot_Pack/
玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能，此DLC就会自动安装，需要拥有游戏本体才可领取DLC。
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