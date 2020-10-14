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itch.io喜加一！《Retro Bricks Breaker》免费领取地址

2020-10-14 16:45:01来源：91单机游戏编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款经典休闲游戏《Retro Bricks Breaker》开启免费领取的活动，游戏原价3.99美元，游戏类型可以算的上是最经典的那一类了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

itch.io喜加一！《Retro Bricks Breaker》免费领取地址

《Retro Bricks Breaker》是休闲类型的游戏，游戏的玩法就是最经典的打砖块，原价3.5美元，限免截止10.17早上6点。

领取地址：https://dark1994.itch.io/retro-bricks-breaker

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

itch.io喜加一！《Retro Bricks Breaker》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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