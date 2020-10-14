itch.io喜加一！《Helmouth Halls》免费领取地址

2020-10-14 16:44:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款RPG类《Helmouth Halls》开启免费领取的活动，游戏原价1英镑，要在5个人之中找出真正的凶手，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Helmouth Halls》是RPG类游戏，游戏内容有点恐怖，玩家要在5个人中找出真正的凶手，原价1英镑，限免截止11.1号早上7点。

领取地址：https://yarnspinnergames.itch.io/helmouth-halls

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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