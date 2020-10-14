steam每日特惠：队长小翼：新秀崛起什么时候史低

2020-10-14 16:44:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一款漫改体育游戏《队长小翼：新秀崛起》进行疯狂周三特价促销，原价268元，现优惠价仅售161元，特价促销截止至10月17日。俺寻思这游戏不是才出了半个月吗，下面就来看一下这次折扣详情吧。

「队长小翼 新秀崛起」是以至今依然饱受世界喜爱的动画作品「队长小翼」为题材，加上符合现代风格的影像水准，让所有人都能简单施展超级球技的足球动作游戏。

游戏名称：队长小翼 新秀崛起/Captain Tsubasa: Rise of New Champions

游戏原价：268元

游戏售价：161元

活动时间：10月17号结束

《队长小翼 新秀崛起》优惠现售161元，原价268，新历史最低价。1544篇测评中58%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至10月17日。

网友评价：

若林源三：“没人能从禁区外破我的门，除了巴西队，美国队，德国队，法国队，意大利队，荷兰队，塞内加尔队还有阿根廷队的主力队员。”

小编点评：

作为一个情怀向游戏做得已经挺细致了，剧情完整，还原度也挺高的。

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