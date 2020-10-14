steam每日特惠：NBA 2K21什么时候史低

2020-10-14 16:44:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一款年货体育游戏《NBA 2K21》进行一周特惠促销，原价199元，现优惠价仅售129元，特价促销截止至10月20日。建议低到20元以下再买，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《NBA 2K21》是享誉全球的畅销大作NBA 2K系列的最新作品，在呈现了业界领先的体育游戏体验。

游戏名称：NBA 2K21

游戏原价：199元

游戏售价：129元

活动时间：10月20号结束

《NBA 2K21》优惠现售129元，原价199，新历史最低价。5550篇测评中28%好评率，多半差评。支持简体中文，特惠活动截止至10月20日。

网友评价：

其他问不做表述，毕竟一个人有一个人的喜好。只说一点，PC平台公园90%的外挂，难道就没一点办法？公园开挂，改体型不封号，刷徽章刷VC立马封号。合着你的利益不容侵犯，玩家的利益肆意践踏？

小编点评：

我寻思10年前的2K也比这个强啊

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