微软喜加一！《Master of Secrets》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款卡牌解谜冒险类游戏《Master of Secrets》开启免费领取的活动，原价78元，反正很离谱，不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《秘密大师：欧洲之暗》是一款解谜类游戏，玩家将通过自己的能力来进行解谜，解开欧洲最为神秘的黑暗之处。
领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/master-of-secrets-dark-times-in-europe/9n9gztmx2nc3?activetab=pivot:overviewtab#
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我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款模拟策略类游戏《ChinaWars-WarringStates》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《ChinaWars-WarringStates》的免费领取地址。《ChinaWars-WarringStat
近日在一家indiegala平台可以免费领取一款策略休闲游戏《SnakeEyesDungeon》，这款游戏在steam平台上售价为22元，玩家免费领取之后即可永久入库，下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。在游戏中通过扔骰子来进行移动，与怪物对决，可能遇到各种科幻的怪物，狼人，木乃伊，吸血鬼等。
我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款飞行射击类游戏《SpaceFlight：EpicAlienWar》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《SpaceFlight：EpicAlienWar》的免费领取地址。《SpaceFlight：EpicAli
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今天一款角色扮演类游戏《超时空方舟》在Steam平台进行特价促销，原价57元，现优惠价仅售45元，特价促销截止至10月20日。带有卡牌，rogue元素的一款RPG游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。《超时空方舟》是一款混合了组队RPG、卡牌构筑、Roguelike要素于一体的单机游戏。通过招募拥有特
今天一款即时战略游戏《英雄连2》在Steam平台进行特价促销，原价68元，现优惠价仅售3元，特价促销截止至10月20日。3块钱真的就和白送一样了，下面就来看一下这次折扣详情吧。《英雄连2》是一款讲述二战的即时战略游戏，可以进行联机对战，也可单机游玩。关键是这个3块钱买一个游戏非常值。游戏名称：英雄连