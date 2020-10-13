微软喜加一！《Master of Secrets》免费领取地址！

2020-10-14 09:29:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款卡牌解谜冒险类游戏《Master of Secrets》开启免费领取的活动，原价78元，反正很离谱，不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《秘密大师：欧洲之暗》是一款解谜类游戏，玩家将通过自己的能力来进行解谜，解开欧洲最为神秘的黑暗之处。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/master-of-secrets-dark-times-in-europe/9n9gztmx2nc3?activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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