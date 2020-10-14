微软喜加一！《Ancient Warlords》免费领取地址

2020-10-14 14:56:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款卡牌策略类游戏《Ancient Warlords》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《Ancient Warlords》的免费领取地址。

《Ancient Warlords》是一款卡牌策略类游戏，玩家在游戏中使用卡牌与对手交战，原价78元。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/ancient-warlords/9nw9222209cx?activetab=pivot:overviewtab

领取方法：

玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。就这游戏也能卖319？

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